В Нафтогазе отвергли требование России простить Газпрому долг в $3 млрд
7 декабря, 2019, 18:53
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что компания не собирается прощать Газпрому долг в $3 млрд
Об этом Витренко написал в facebook.
По его словам, простить Газпрому $3 млрд и забрать исковые требования в новом Стокгольмском арбитраже без адекватной компенсации для достижения соглашения о транзите газа через Украину невозможно.
"Нафтогаз и Газпром согласились в контракте, что решение арбитража является окончательным и обязательным для исполнения". Поэтому "нулевой вариант" - это прежде всего выполнить решение арбитража, чтобы задолженность Газпрома перед Нафтогазом была равна нулю. Демонстрируя всем конструктивность своей позиции, мы даже согласны взять этот долг газом", - написал Витренко.
- Напомним, 7 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что продление соглашения о транзите российского газа по территории Украины возможно лишь при "нулевом варианте" .
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