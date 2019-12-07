В Нафтогазе отвергли требование России простить Газпрому долг в $3 млрд

7 декабря, 2019, 18:53

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что компания не собирается прощать Газпрому долг в $3 млрд

Об этом Витренко написал в facebook.

По его словам, простить Газпрому $3 млрд и забрать исковые требования в новом Стокгольмском арбитраже без адекватной компенсации для достижения соглашения о транзите газа через Украину невозможно.

"Нафтогаз и Газпром согласились в контракте, что решение арбитража является окончательным и обязательным для исполнения". Поэтому "нулевой вариант" - это прежде всего выполнить решение арбитража, чтобы задолженность Газпрома перед Нафтогазом была равна нулю. Демонстрируя всем конструктивность своей позиции, мы даже согласны взять этот долг газом", - написал Витренко.