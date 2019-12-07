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Espreso.tvОбществоМедведев назвал условие продления транзита газа по территории Украины

Медведев назвал условие продления транзита газа по территории Украины


фото: censor.net.ua
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что продление соглашения о транзите российского газа по территории Украины возможно лишь при "нулевом варианте"

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

По словам Медведева, урегулирование разногласий по вопросам поставок и транзита газа через Украину возможно лишь при "нулевом варианте", а решение должно быть выгодным для двух сторон.

"Невозможно что-то навязать. Невозможно сказать, что у вас со следующего года транзитный тариф вырос в пять раз. Ну не будет тогда ничего. Невозможно договориться по газу и одновременно сказать: знаете что, вы нам еще заплатите деньги по всем судебным решениям" , - сказал Медведев.

По словам российского премьера, сторонам необходимо прийти к "нулевому варианту".

"Поэтому, хотят они этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту. Нравится это выражение или нет, но это должно быть взаимовыгодное решение для двух сторон", - заявил Медведев.

  • Напомним, 6 декабря исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что компания готова отозвать новый иск против "Газпрома", если стороны заключат долгосрочный контракт по транзиту газа.
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