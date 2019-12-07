В Германии нашли доказательства связей берлинского убийцы с ФСБ
Об этом со ссылкой на Der Spiegel сообщает DW .
По информации издания, россиянин Вадим Красиков был связан с группой специального назначения ФСБ "Вымпел".
В апреле 2007 года Вадим Красиков совершил убийство карельского бизнесмена Юрия Козлова в городе Костомукша. Его сообщниками при этом были сотрудники группы ФСБ "Вымпел" Олег Иванов и Владимир Фоменко.
Именно этим двум лицам в 2014 году и было предъявлено обвинение в убийстве Козлова. Красикову же удалось бежать. Позже, в 2013 году, он был объявлен в федеральный и международный розыск по подозрению в убийстве бизнесмена Альберта Назранова в Москве.
Зелимхан Хангошвили, который был полевым командиром во время второй чеченской войны, был застрелен 23 августа в парке Малый Тиргартен в берлинском районе Моабит. Убийца подошел к жертве на велосипеде и выстрелил из пистолета Glock с глушителем.
Подозреваемого в совершении этого преступления задержали в Берлине в день убийства. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова. Портал журналистских расследований The Insider 3 декабря сообщил, что Вадим Соколов - на самом деле 54-летний Вадим Красиков, которого Россия объявляла в розыск через Интерпол в 2014 году.
- Напомним, 4 декабря Германия выслала двух сотрудников посольства России в связи с убийством Хангошвили в Берлине. Немецкая прокуратура заявила, что у нее есть достаточно фактических доказательств причастности государственных органов РФ или Чечни к убийству.
- Правительство Германии может ввести новые санкции против России из-за убийства гражданина Грузии в Берлине.
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