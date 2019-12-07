В Германии нашли доказательства связей берлинского убийцы с ФСБ

7 декабря, 2019, 10:54

Подозреваемый в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили россиянин был связан с группой специального назначения ФСБ "Вымпел"

Об этом со ссылкой на Der Spiegel сообщает DW .

По информации издания, россиянин Вадим Красиков был связан с группой специального назначения ФСБ "Вымпел".

В апреле 2007 года Вадим Красиков совершил убийство карельского бизнесмена Юрия Козлова в городе Костомукша. Его сообщниками при этом были сотрудники группы ФСБ "Вымпел" Олег Иванов и Владимир Фоменко.

Именно этим двум лицам в 2014 году и было предъявлено обвинение в убийстве Козлова. Красикову же удалось бежать. Позже, в 2013 году, он был объявлен в федеральный и международный розыск по подозрению в убийстве бизнесмена Альберта Назранова в Москве.

Зелимхан Хангошвили, который был полевым командиром во время второй чеченской войны, был застрелен 23 августа в парке Малый Тиргартен в берлинском районе Моабит. Убийца подошел к жертве на велосипеде и выстрелил из пистолета Glock с глушителем.

Подозреваемого в совершении этого преступления задержали в Берлине в день убийства. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова. Портал журналистских расследований The Insider 3 декабря сообщил, что Вадим Соколов - на самом деле 54-летний Вадим Красиков, которого Россия объявляла в розыск через Интерпол в 2014 году.