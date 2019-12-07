У Зеленского надеются вскоре посетить США с официальным визитом

7 декабря, 2019, 21:48

Об этом со ссылкой на Welt сообщает "Укринформ" .

"Мы надеемся, что скоро дело дойдет до официального визита Владимира Зеленского в Вашингтон", - сказал Ермак.

Помощник президента Украины заверил, что американская сторона никогда не выставляла дополнительных требований Киеву, о предоставлении военной помощи.

"О том, что задержки каким-то образом связаны с условиями, выставленными к Украине, мы слышим только в медиа, официальная американская сторона никогда такого не заявляла", - сказал Ермак.

На непосредственное вопрос, были ли попытки президента США Дональда Трампа шантажировать Украину расследованиями против сына Джо Байдена, Ермак подчеркнул, что во время известной телефонного разговора Зеленский "ни в коем случае не обещал каких-либо конкретных расследований".