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Espreso.tvОбществоУ Зеленского надеются вскоре посетить США с официальным визитом

У Зеленского надеются вскоре посетить США с официальным визитом


фото: ukrinform.ua
Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский вскоре может осуществить официальный визит в США

Об этом со ссылкой на Welt сообщает "Укринформ" .

"Мы надеемся, что скоро дело дойдет до официального визита Владимира Зеленского в Вашингтон", - сказал Ермак.

Помощник президента Украины заверил, что американская сторона никогда не выставляла дополнительных требований Киеву, о предоставлении военной помощи.

"О том, что задержки каким-то образом связаны с условиями, выставленными к Украине, мы слышим только в медиа, официальная американская сторона никогда такого не заявляла", - сказал Ермак.

На непосредственное вопрос, были ли попытки президента США Дональда Трампа шантажировать Украину расследованиями против сына Джо Байдена, Ермак подчеркнул, что во время известной телефонного разговора Зеленский "ни в коем случае не обещал каких-либо конкретных расследований".

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