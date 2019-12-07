У Зеленского надеются вскоре посетить США с официальным визитом
Об этом со ссылкой на Welt сообщает "Укринформ" .
"Мы надеемся, что скоро дело дойдет до официального визита Владимира Зеленского в Вашингтон", - сказал Ермак.
Помощник президента Украины заверил, что американская сторона никогда не выставляла дополнительных требований Киеву, о предоставлении военной помощи.
"О том, что задержки каким-то образом связаны с условиями, выставленными к Украине, мы слышим только в медиа, официальная американская сторона никогда такого не заявляла", - сказал Ермак.
На непосредственное вопрос, были ли попытки президента США Дональда Трампа шантажировать Украину расследованиями против сына Джо Байдена, Ермак подчеркнул, что во время известной телефонного разговора Зеленский "ни в коем случае не обещал каких-либо конкретных расследований".
- 3 декабря экс-заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Андрей Ермак знал о задержании Белым домом военной помощи и пытался скрыть это от общественности.
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