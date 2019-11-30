Малиновский помог "Аталанте" разгромить "Брешию" в чемпионате Италии
30 ноября, 2019, 18:30
Украинский футболист Руслан Малиновский помог "Аталанте" победить "Брешию" в 14-м туре чемпионата Италии
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Руслан Малиновский начал матч в запасе и вышел на замену на 58-й минуте. Украинец сразу принял участие в голевой комбинации, которую завершил Марио Пашалич и оформил дубль.
До разгромного счет в компенсированное арбитром время довел Йосип Иличич.
"Аталанта" победила "Брешию" 3:0, набрала 25 очков и занимает шестое место. "Брешия" с 7 пунктами идет в турнирной таблице последней.
Чемпионат Италии
14-й тур
30 ноября
"Аталанта" - "Брешия" 3:0
Голы: Пашалич, 24, 61, Иличич, 90+2
- Напомним, 23 ноября в 13-м туре чемпионата Италии "Аталанта" без дисквалифицированного украинца Руслана Малиновского уступила дома "Ювентусу".
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