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Espreso.tvСпортМалиновский помог "Аталанте" разгромить "Брешию" в чемпионате Италии

Малиновский помог "Аталанте" разгромить "Брешию" в чемпионате Италии


фото: REUTERS
Украинский футболист Руслан Малиновский помог "Аталанте" победить "Брешию" в 14-м туре чемпионата Италии

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Руслан Малиновский начал матч в запасе и вышел на замену на 58-й минуте. Украинец сразу принял участие в голевой комбинации, которую завершил Марио Пашалич и оформил дубль.

До разгромного счет в компенсированное арбитром время довел Йосип Иличич.

"Аталанта" победила "Брешию" 3:0, набрала 25 очков и занимает шестое место. "Брешия" с 7 пунктами идет в турнирной таблице последней.

Чемпионат Италии

14-й тур

30 ноября

"Аталанта" - "Брешия" 3:0

Голы: Пашалич, 24, 61, Иличич, 90+2

  • Напомним, 23 ноября в 13-м туре чемпионата Италии "Аталанта" без дисквалифицированного украинца Руслана Малиновского уступила дома "Ювентусу".
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