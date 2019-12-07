"Укрзализныця" уволила директора Донецкого регионального филиала
Об этом сообщает "Экономическая правда".
По словам источника в компании, причиной увольнения стала "организация Бугаевым противоправной схемы "поборов" из участников тендерных закупок, а также привлечение к проведению закупок сомнительных предприятий и родственников".
Собеседник отметил, что результатом таких действий руководителя регионального филиала стали многочисленные уголовные производства начаты правоохранительными органами по факту служебных злоупотреблений и присвоение имущества "Укрзализныци".
"К своей противоправной деятельности Бугаев привлек своих близких родственников и друзей. Некоторые из них были назначены на ключевые должности на предприятии, связанные с проведением закупок и распоряжением имуществом филиала", - рассказал представитель "Укрзализныци".
Факт увольненя Бугаева уже официально подтвердили в "Укрзализныци".
- 6 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что рассчитывает на смену руководства "Укрзализныци" до конца 2019 года.
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