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Espreso.tvОбщество"Укрзализныця" уволила директора Донецкого регионального филиала

"Укрзализныця" уволила директора Донецкого регионального филиала


фото: epravda.com.ua
"Укрзализныця" отправила в отставку директора Донецкого регионального филиала Сергея Бугаева

Об этом сообщает "Экономическая правда".

По словам источника в компании, причиной увольнения стала "организация Бугаевым противоправной схемы "поборов" из участников тендерных закупок, а также привлечение к проведению закупок сомнительных предприятий и родственников".

Собеседник отметил, что результатом таких действий руководителя регионального филиала стали многочисленные уголовные производства начаты правоохранительными органами по факту служебных злоупотреблений и присвоение имущества "Укрзализныци".

"К своей противоправной деятельности Бугаев привлек своих близких родственников и друзей. Некоторые из них были назначены на ключевые должности на предприятии, связанные с проведением закупок и распоряжением имуществом филиала", - рассказал представитель "Укрзализныци".

Факт увольненя Бугаева уже официально подтвердили в "Укрзализныци".

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