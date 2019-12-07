"Укрзализныця" уволила директора Донецкого регионального филиала

7 декабря, 2019, 14:51

"Укрзализныця" отправила в отставку директора Донецкого регионального филиала Сергея Бугаева

Об этом сообщает "Экономическая правда".

По словам источника в компании, причиной увольнения стала "организация Бугаевым противоправной схемы "поборов" из участников тендерных закупок, а также привлечение к проведению закупок сомнительных предприятий и родственников".

Собеседник отметил, что результатом таких действий руководителя регионального филиала стали многочисленные уголовные производства начаты правоохранительными органами по факту служебных злоупотреблений и присвоение имущества "Укрзализныци".

"К своей противоправной деятельности Бугаев привлек своих близких родственников и друзей. Некоторые из них были назначены на ключевые должности на предприятии, связанные с проведением закупок и распоряжением имуществом филиала", - рассказал представитель "Укрзализныци".

Факт увольненя Бугаева уже официально подтвердили в "Укрзализныци".