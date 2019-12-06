6 декабря, 2019, 18:43

НАК "Нафтогаз Украины" готов отозвать новый иск против "Газпрома", если стороны заключат долгосрочный контракт по транзиту газа

Об этом сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко в Facebook.

Он назвал условия, при которых "Нафтогаз" откажется от исковых требований.

"Мы также готовы отозвать свои исковые требования в новом арбитраже, но только если будет заключен долгосрочный контракт на транзит, который будет покрывать все расходы, и если "Нафтогазу" будет компенсировано невыполнение "Газпромом" своих обязательств по текущим контрактам", - отметил он.

Витренко добавил, что Украина готова возвращаться на трехсторонние переговоры по газу.