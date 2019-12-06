"Нафтогаз" отзовет новые иски против "Газпрома" из международных судов при условии долгосрочного контракта на транзит, - Витренко
6 декабря, 2019, 18:43
НАК "Нафтогаз Украины" готов отозвать новый иск против "Газпрома", если стороны заключат долгосрочный контракт по транзиту газа
Об этом сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко в Facebook.
Он назвал условия, при которых "Нафтогаз" откажется от исковых требований.
"Мы также готовы отозвать свои исковые требования в новом арбитраже, но только если будет заключен долгосрочный контракт на транзит, который будет покрывать все расходы, и если "Нафтогазу" будет компенсировано невыполнение "Газпромом" своих обязательств по текущим контрактам", - отметил он.
Витренко добавил, что Украина готова возвращаться на трехсторонние переговоры по газу.
- Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Украина и Россия проводят в Вене переговоры по транзиту газа.
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