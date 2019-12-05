"Я не какой-то пацан": Лукашенко отверг объединение с РФ

5 декабря, 2019, 13:24

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что никто не собирается сдавать белорусскую независимость и суверенитет и вести страну в состав РФ

Об этом Лукашенко заявил во время обращения к депутатам Палаты представителей и членов Совета Республики.

"Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России... Главное запомните: я не пацан, который отработал 3-4-5 лет Президентом. И я не хочу перечеркнуть все, что сделал вместе с вами, народом, создав суверенное независимое государство, чтобы его сейчас положить в какой-то ящик с крестом наверху", - цитирует Лукашенко БЕЛТА.

По мнению президента Беларуси, сейчас на президента России Владимира Путина оказывается "жесточайшее антибелорусское давление" внутри РФ.

Заявление президента Лукашенко появилось после активизации в российской прессе и политикуме риторики о создании Союзного государства РФ и Белоруссии.

Обозреватели расценили это как начало политического давления на Минск с целью поглощения Беларуси Россией.

Накануне Институт социологии Беларуси обнародовал опрос, согласно которому в стране сократилось количество людей, которые хотят союза с Россией.