"Я не какой-то пацан": Лукашенко отверг объединение с РФ
Об этом Лукашенко заявил во время обращения к депутатам Палаты представителей и членов Совета Республики.
"Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России... Главное запомните: я не пацан, который отработал 3-4-5 лет Президентом. И я не хочу перечеркнуть все, что сделал вместе с вами, народом, создав суверенное независимое государство, чтобы его сейчас положить в какой-то ящик с крестом наверху", - цитирует Лукашенко БЕЛТА.
По мнению президента Беларуси, сейчас на президента России Владимира Путина оказывается "жесточайшее антибелорусское давление" внутри РФ.
Заявление президента Лукашенко появилось после активизации в российской прессе и политикуме риторики о создании Союзного государства РФ и Белоруссии.
Обозреватели расценили это как начало политического давления на Минск с целью поглощения Беларуси Россией.
Накануне Институт социологии Беларуси обнародовал опрос, согласно которому в стране сократилось количество людей, которые хотят союза с Россией.
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