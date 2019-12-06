Зеленский поздравил военных с Днем Вооруженных Сил Украины
6 декабря, 2019, 09:23
Президент Украины Владимир Зеленский выпустил приветственный ролик ко дню Вооруженных сил Украины
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
Владимир Зеленский в День Вооруженных Сил поздравил военных:
"Украинская армия останется нашим приоритетом, ведь это гарантия нашей свободы, нашей независимости и самостоятельного развития цветущей Украины.
Вы очень нам нужны, и государство будет делать все, чтобы вы это чувствовали.
Я искренне поздравляю вас с праздником и желаю самого главного: пусть, независимо от сложности боевых задач, ваши родные и близкие всегда получат от вас столь желанное смс-сообщение: со мной все хорошо, со мной все в порядке.
С Днем Вооруженных Сил Украины! Возвращайтесь живыми! Слава Украине!
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