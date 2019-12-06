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Espreso.tvОбществоЗеленский поздравил военных с Днем Вооруженных Сил Украины

Зеленский поздравил военных с Днем Вооруженных Сил Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выпустил приветственный ролик ко дню Вооруженных сил Украины

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Владимир Зеленский в День Вооруженных Сил поздравил военных:

"Украинская армия останется нашим приоритетом, ведь это гарантия нашей свободы, нашей независимости и самостоятельного развития цветущей Украины.

Вы очень нам нужны, и государство будет делать все, чтобы вы это чувствовали.

Я искренне поздравляю вас с праздником и желаю самого главного: пусть, независимо от сложности боевых задач, ваши родные и близкие всегда получат от вас столь желанное смс-сообщение: со мной все хорошо, со мной все в порядке.

С Днем Вооруженных Сил Украины! Возвращайтесь живыми! Слава Украине!

 

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