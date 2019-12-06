Зеленский назвал условия амнистии для членов "ЛНР" / "ДНР"

6 декабря, 2019, 22:33

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина"

"Когда мы увидим после Нормандского формата, что действительно у нас есть возможность. Если выводятся войска, вооруженные незаконные формирования, если у нас действительно будет безопасность на той территории, если у нас появится возможность проводить выборы, то мы будем говорить об амнистии. Амнистия людей, у которых нет рук в крови", - сказал Зеленский.

Президент сказал, что Верховная Рада приняла законопроект об амнистии боевиков еще во времена Порошенко, но документ не был подписан.