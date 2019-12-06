Взрыв в словацкой многоэтажке: 5 погибших, есть угроза обрушения здания

6 декабря, 2019, 16:46

По меньшей мере пять человек погибли в результате взрыва газа, который произошел 6 декабря в 12-этажном доме в городе Прешов на востоке Словакии

Об этом сообщает The Slovak Spectator.

"В пятницу, 6 декабря, после обеда в многоэтажке одного из районов Прешова, что на востоке Словакии, произошел взрыв газа", - говорится в сообщении.

Пожарные говорят, что взрыв произошел между 9-м и 12-м этажами, и несколько человек сбежали на крышу.

Полиция назвала ситуацию "очень серьезной".

Пресс-секретарь спасательных служб Алена Кркова заявила, что десятки людей могут быть ранены.

Как сообщили в спасательной службе, в настоящее время существует также угроза обвала всего дома.

Отмечается, что в середине здания еще находятся заблокированными люди.

Сейчас десятки спасателей работают на месте взрыва.

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