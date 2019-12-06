Взрыв в словацкой многоэтажке: 5 погибших, есть угроза обрушения здания
Об этом сообщает The Slovak Spectator.
"В пятницу, 6 декабря, после обеда в многоэтажке одного из районов Прешова, что на востоке Словакии, произошел взрыв газа", - говорится в сообщении.
Пожарные говорят, что взрыв произошел между 9-м и 12-м этажами, и несколько человек сбежали на крышу.
Полиция назвала ситуацию "очень серьезной".
Пресс-секретарь спасательных служб Алена Кркова заявила, что десятки людей могут быть ранены.
Как сообщили в спасательной службе, в настоящее время существует также угроза обвала всего дома.
Отмечается, что в середине здания еще находятся заблокированными люди.
Сейчас десятки спасателей работают на месте взрыва.
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