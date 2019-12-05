Трагедия в Польше: взрыв газа разрушил дом на лыжном курорте, не менее 5 погибших
Об этом сообщает Reuters.
Трагедия произошла в трехэтажном доме в среду вечером около 18:30, в результате взрыва дом полностью разрушен. Свидетели утверждают, что взрыв был таким мощным, что его можно было услышать за много километров от места происшествия.
W Szczyrku trwa akcja ratownicza. Psy ratownicze na razie nie są wykorzystywane ze względu na duże zarzewie ognia. Trwają poszukiwania poszkodowanych przy użyciu sprzętu elektronicznego pic.twitter.com/OAJ0Ws7mEL- Łukasz Klimaniec (@LKlimaniec) December 4, 2019
В четверг спасатели продолжают поисковые работы и по состоянию на утро нашли тела 5 погибших. 12 спасательных бригад, в которые входят около 100 пожарных и 50 полицейских, участвуют в операции.
#AkcjaRatownicza #Szczyrk #policjanci zabezpieczają miejsce eksplozji и zawalenia się budynku mieszkalnego, na miejscu pracuje blisko 50 policjantów z Bielska Białej oraz KWP w Katowicach, mundurowi skupiają się na ustaleniu ilu osobom potrzebna jest pomoc @KGPSP pic.twitter.com/cjt2CIyIHP- Policja Śląska (@PolicjaSlaska) December 4, 2019
Половину завалов уже обыскали. Комендант Силезской пожарной команды Яцек Клещевский отметил, что спасательная операция продлится до тех пор, пока пожарные не убедятся, что внутри никого нет. В целом на момент взрыва в доме могло находиться 8 человек.
Вероятно, взрыв был вызван строительными работами. Польская газовая компания сообщила, что по расследованию причин повреждения газопровода была создана специальная комиссия.
Представитель компании Артур Михневич заявил, что после взрыва власти отключили газ в значительной части города из соображений безопасности.
На инцидент отреагировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который пообещал оказать пострадавшим необходимую помощь.
"Все возможные силы задействованы в спасении жизни и здоровья людей после взрыва газа в Щирке. Я нахожусь в постоянном контакте с губернатором, который находится на месте происшествия. Мои мысли с родственниками погибших, каждому будет оказана необходимая помощь", - написал глава правительства в Twitter.
Wszystkie możliwe siły są zaangażowane w ratowanie ludzkiego życia i zdrowia po wybuchu gazu w Szczyrku. Jestem w stałym kontakcie z Wojewodą Wieczorkiem, który jest obecny na miejscu. Moje myśli są z bliskimi poszkodowanych, wszystkim zostanie udzielona niezbędna pomoc.- Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) December 4, 2019
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