Трагедия в Польше: взрыв газа разрушил дом на лыжном курорте, не менее 5 погибших

5 декабря, 2019, 10:52

На юге Польши в результате взрыва мощного газа в жилом доме в горнолыжном курорте Щирк погибли по меньшей мере 5 человек

Об этом сообщает Reuters.

Трагедия произошла в трехэтажном доме в среду вечером около 18:30, в результате взрыва дом полностью разрушен. Свидетели утверждают, что взрыв был таким мощным, что его можно было услышать за много километров от места происшествия.

W Szczyrku trwa akcja ratownicza. Psy ratownicze na razie nie są wykorzystywane ze względu na duże zarzewie ognia. Trwają poszukiwania poszkodowanych przy użyciu sprzętu elektronicznego pic.twitter.com/OAJ0Ws7mEL - Łukasz Klimaniec (@LKlimaniec) December 4, 2019

В четверг спасатели продолжают поисковые работы и по состоянию на утро нашли тела 5 погибших. 12 спасательных бригад, в которые входят около 100 пожарных и 50 полицейских, участвуют в операции.

#AkcjaRatownicza #Szczyrk #policjanci zabezpieczają miejsce eksplozji и zawalenia się budynku mieszkalnego, na miejscu pracuje blisko 50 policjantów z Bielska Białej oraz KWP w Katowicach, mundurowi skupiają się na ustaleniu ilu osobom potrzebna jest pomoc @KGPSP pic.twitter.com/cjt2CIyIHP - Policja Śląska (@PolicjaSlaska) December 4, 2019

Половину завалов уже обыскали. Комендант Силезской пожарной команды Яцек Клещевский отметил, что спасательная операция продлится до тех пор, пока пожарные не убедятся, что внутри никого нет. В целом на момент взрыва в доме могло находиться 8 человек.

Вероятно, взрыв был вызван строительными работами. Польская газовая компания сообщила, что по расследованию причин повреждения газопровода была создана специальная комиссия.

Представитель компании Артур Михневич заявил, что после взрыва власти отключили газ в значительной части города из соображений безопасности.

На инцидент отреагировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который пообещал оказать пострадавшим необходимую помощь.

"Все возможные силы задействованы в спасении жизни и здоровья людей после взрыва газа в Щирке. Я нахожусь в постоянном контакте с губернатором, который находится на месте происшествия. Мои мысли с родственниками погибших, каждому будет оказана необходимая помощь", - написал глава правительства в Twitter.