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Espreso.tvОбществоТрагедия в Польше: взрыв газа разрушил дом на лыжном курорте, не менее 5 погибших

Трагедия в Польше: взрыв газа разрушил дом на лыжном курорте, не менее 5 погибших

На юге Польши в результате взрыва мощного газа в жилом доме в горнолыжном курорте Щирк погибли по меньшей мере 5 человек

Об этом сообщает Reuters.

Трагедия произошла в трехэтажном доме в среду вечером около 18:30, в результате взрыва дом полностью разрушен. Свидетели утверждают, что взрыв был таким мощным, что его можно было услышать за много километров от места происшествия.

В четверг спасатели продолжают поисковые работы и по состоянию на утро нашли тела 5 погибших. 12 спасательных бригад, в которые входят около 100 пожарных и 50 полицейских, участвуют в операции.

Половину завалов уже обыскали. Комендант Силезской пожарной команды Яцек Клещевский отметил, что спасательная операция продлится до тех пор, пока пожарные не убедятся, что внутри никого нет. В целом на момент взрыва в доме могло находиться 8 человек.

Вероятно, взрыв был вызван строительными работами. Польская газовая компания сообщила, что по расследованию причин повреждения газопровода была создана специальная комиссия.

Представитель компании Артур Михневич заявил, что после взрыва власти отключили газ в значительной части города из соображений безопасности.

На инцидент отреагировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который пообещал оказать пострадавшим необходимую помощь.

"Все возможные силы задействованы в спасении жизни и здоровья людей после взрыва газа в Щирке. Я нахожусь в постоянном контакте с губернатором, который находится на месте происшествия. Мои мысли с родственниками погибших, каждому будет оказана необходимая помощь", - написал глава правительства в Twitter.

 

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