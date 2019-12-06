В СНБО назвали условия для проведения выборов в ОРДЛО
Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что в настоящее время усилия украинской власти направлены на имплементацию Минских договоренностей, позиция Украины базируется на приоритете принципа территориальной целостности и суверенитета в отношении временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.
"Это наши территории, где проживают наши люди. Выборы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей могут быть проведены только после ее деоккупации, и согласно нашему законодательству и стандартам ОБСЕ", - заявил он.
Секретарь СНБО отметил, что запланированная на 9 декабря встреча лидеров четырех государств в нормандской формате "является не только наиболее важным событием внешней политики Украины, но и наибольшим приоритетом безопасности повестки дня Европы".
- Заместитель главы депутатской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко прокомментировал предложение о проведении выборов в ОРДЛО.
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