"Разрабатывается механизм дистанционного голосования переселенцев": Корниенко о возможных выборах в ОРДЛО
6 декабря, 2019, 13:45
Заместитель председателя депутатской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко прокомментировал предложение о проведении выборов в ОРДЛО
Об этом сообщил Корниенко в кулуарах Верховной Рады, передает Еспресо. TV.
"Выборы должны проходить по украинскому законодательству. Одна из позиций о которой мы говорим это дать проголосовать на местных выборах в этих отдельных районах переселенцам. Речь идет о механизме дистанционного голосования переселенцев ", - сказал Корниенко о возможных выборах в ОРДЛО.
- Напомним, что Зеленский отметил, что установление контроля над границей и дальнейшее проведение местных выборов является "позицией украинский в целом" .
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