"Разрабатывается механизм дистанционного голосования переселенцев": Корниенко о возможных выборах в ОРДЛО

6 декабря, 2019, 13:45

Заместитель председателя депутатской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко прокомментировал предложение о проведении выборов в ОРДЛО

Об этом сообщил Корниенко в кулуарах Верховной Рады, передает Еспресо. TV.

"Выборы должны проходить по украинскому законодательству. Одна из позиций о которой мы говорим это дать проголосовать на местных выборах в этих отдельных районах переселенцам. Речь идет о механизме дистанционного голосования переселенцев ", - сказал Корниенко о возможных выборах в ОРДЛО.