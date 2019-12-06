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Espreso.tvОбщество"Разрабатывается механизм дистанционного голосования переселенцев": Корниенко о возможных выборах в ОРДЛО

"Разрабатывается механизм дистанционного голосования переселенцев": Корниенко о возможных выборах в ОРДЛО

Заместитель председателя депутатской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко прокомментировал предложение о проведении выборов в ОРДЛО

Об этом сообщил Корниенко в кулуарах Верховной Рады, передает Еспресо. TV.

"Выборы должны проходить по украинскому законодательству. Одна из позиций о которой мы говорим это дать проголосовать на местных выборах в этих отдельных районах переселенцам. Речь идет о механизме дистанционного голосования переселенцев ", - сказал Корниенко о возможных выборах в ОРДЛО.

  • Напомним, что Зеленский отметил, что установление контроля над границей и дальнейшее проведение местных выборов является "позицией украинский в целом" .
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