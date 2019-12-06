В конкурсе на должность главы НАПК осталось 8 кандидатов, - Шабунин

6 декабря, 2019, 18:29

Конкурсная комиссия выбрала восемь финалистов из тридцати кандидатов на должность главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции

Об этом сообщил член комиссии, глава правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин в своем Facebook.

"Восемь финалистов конкурса на Главу НАПК. Проведем собеседование с ними в ближайшее время. Один из них получит возможность вписать свое имя в историю Украины", - написал он.

Среди финалистов оказались: Дмитрий Булах, Юрий Кравченко, Александр Новиков, Роман Осипчук, Иван Пресняков, Николай Хавронюк, Александр Цивинский, Николай Юпатин.

Они прошли в финал по итогам оценки и анонимного голосования членов комиссии с последующим обсуждением результатов. На следующей неделе с финалистами будут проведены индивидуальные собеседования и специальная проверка.