В конкурсе на должность главы НАПК осталось 8 кандидатов, - Шабунин
6 декабря, 2019, 18:29
Конкурсная комиссия выбрала восемь финалистов из тридцати кандидатов на должность главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции
Об этом сообщил член комиссии, глава правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин в своем Facebook.
"Восемь финалистов конкурса на Главу НАПК. Проведем собеседование с ними в ближайшее время. Один из них получит возможность вписать свое имя в историю Украины", - написал он.
Среди финалистов оказались: Дмитрий Булах, Юрий Кравченко, Александр Новиков, Роман Осипчук, Иван Пресняков, Николай Хавронюк, Александр Цивинский, Николай Юпатин.
Они прошли в финал по итогам оценки и анонимного голосования членов комиссии с последующим обсуждением результатов. На следующей неделе с финалистами будут проведены индивидуальные собеседования и специальная проверка.
- Правительство планирует перезапустить работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и до 18 декабря выбрать органа нового руководителя.
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