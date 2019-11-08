Кабмин планирует перезапуск НАПК до 18 декабря

8 ноября, 2019, 16:59

Правительство планирует перезапустить работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и до 18 декабря выбрать органу нового руководителя

Об этом сообщает Правительственный портал.

Премьер Алексей Гончарук выразил надежду, что новая независимая комиссия выберет человека, который перезапустит работу органа борьбы с коррупцией.

Среди основных этапов конкурса: представление заявок на участие в конкурсе до 19 ноября (заявления будут опубликованы, что открывает возможность для активного общественного участия в этом процессе) в декабре лучших кандидатов пригласят на собеседование; 18 декабря комиссия объявит результаты конкурса, а позже правительство будет делать соответствующие назначения.