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Espreso.tvОбществоКабмин планирует перезапуск НАПК до 18 декабря

Кабмин планирует перезапуск НАПК до 18 декабря


фото: zn.ua
Правительство планирует перезапустить работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и до 18 декабря выбрать органу нового руководителя

Об этом сообщает Правительственный портал.

Премьер Алексей Гончарук выразил надежду, что новая независимая комиссия выберет человека, который перезапустит работу органа борьбы с коррупцией.

Среди основных этапов конкурса: представление заявок на участие в конкурсе до 19 ноября (заявления будут опубликованы, что открывает возможность для активного общественного участия в этом процессе) в декабре лучших кандидатов пригласят на собеседование; 18 декабря комиссия объявит результаты конкурса, а позже правительство будет делать соответствующие назначения.

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