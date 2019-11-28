200 млн для Охматдета: Зеленский предлагает изменить бюджет-2019

28 ноября, 2019, 16:57

Об этом сообщает официальный веб портал Верховной Рады.

"Законопроектом предусматривается увеличить расходы по бюджетной программе "Реализация государственного инвестиционного проекта "Строительство современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" КПКВК 2301810) на сумму 200 млн грн", - говорится в пояснительной записке.

Как отмечается в документе, для выполнения работ по строительству лечебно-диагностического комплекса Охматдета в 2019 году предусмотрены капитальные расходы в размере 600 млн грн, что не учитывает реальную потребность.

Высокие требования к качеству сырья и материалов, оборудования, применяемых при строительстве и оснащение комплекса, обусловили необходимость их приобретения за границей, поэтому импортная составляющая проекту составляет ориентировочно 80%.

"Выполнение строительных работ в соответствии с директивным графиком невозможно без своевременного финансирования в необходимых размерах, поэтому в текущем году является необходимость выделения дополнительного финансирования в сумме 200 млн гривен", - отмечается в пояснительной записке.

Законопроект определен неотложным.