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Espreso.tvОбщество200 млн для Охматдета: Зеленский предлагает изменить бюджет-2019

200 млн для Охматдета: Зеленский предлагает изменить бюджет-2019

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона "О внесении изменений в приложение №3 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" по строительству лечебно-диагностического комплекса Национальной детской спецбольницах "Охматдет"

Об этом сообщает официальный веб портал Верховной Рады.

"Законопроектом предусматривается увеличить расходы по бюджетной программе "Реализация государственного инвестиционного проекта "Строительство современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" КПКВК 2301810) на сумму 200 млн грн", - говорится в пояснительной записке.

Как отмечается в документе, для выполнения работ по строительству лечебно-диагностического комплекса Охматдета в 2019 году предусмотрены капитальные расходы в размере 600 млн грн, что не учитывает реальную потребность.

Высокие требования к качеству сырья и материалов, оборудования, применяемых при строительстве и оснащение комплекса, обусловили необходимость их приобретения за границей, поэтому импортная составляющая проекту составляет ориентировочно 80%.

"Выполнение строительных работ в соответствии с директивным графиком невозможно без своевременного финансирования в необходимых размерах, поэтому в текущем году является необходимость выделения дополнительного финансирования в сумме 200 млн гривен", - отмечается в пояснительной записке.

Законопроект определен неотложным.

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