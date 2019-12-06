"Сейчас надо сохранить страну": Лукашенко назначил генерала КГБ главой администрации

6 декабря, 2019, 10:59

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового главу своей администрации. Им стал генерал-майор Игорь Сергиенко - первый заместитель главы Комитета госбезопасности Беларуси

Лукашенко подчеркнул, что перед этим назначением было много дискуссий и споров, сообщает ОНТ.

"Что меня склонило больше всего - ваша работа в Комитете госбезопасности была связана с проблемами, которыми приоритетно занимается администрация. Это кадры, их чистота, политические, социально-политические вопросы. Вы очень хорошо этим владеете", - подчеркнул президент Беларуси.

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Лукашенко подчеркнул, что администрация - это политический штаб президента. А еще он связал назначение с "необходимостью сохранить страну".

"Вы патриот, преданный делу человек, опытный. Надо нам поработать всем так, чтобы новое поколение пришло и смогло продолжить работу, которую мы начали, смогло сохранить страну. Сейчас нам надо сохранить страну", - заявил Лукашенко.