"Сейчас надо сохранить страну": Лукашенко назначил генерала КГБ главой администрации
Лукашенко подчеркнул, что перед этим назначением было много дискуссий и споров, сообщает ОНТ.
"Что меня склонило больше всего - ваша работа в Комитете госбезопасности была связана с проблемами, которыми приоритетно занимается администрация. Это кадры, их чистота, политические, социально-политические вопросы. Вы очень хорошо этим владеете", - подчеркнул президент Беларуси.
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Лукашенко подчеркнул, что администрация - это политический штаб президента. А еще он связал назначение с "необходимостью сохранить страну".
"Вы патриот, преданный делу человек, опытный. Надо нам поработать всем так, чтобы новое поколение пришло и смогло продолжить работу, которую мы начали, смогло сохранить страну. Сейчас нам надо сохранить страну", - заявил Лукашенко.
- Решению предшествовала активизация в российской прессе и политикуме риторики о создании Союзного государства РФ и Беларуси.
- Позже Минск опроверг сообщения о планах объединиться с Москвой в конфедерацию.
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