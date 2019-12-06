"Нафтогаз" и "Газпром" ведут переговоры в Вене, - росСМИ
6 декабря, 2019, 18:10
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Украина и Россия проводят в Вене переговоры по транзиту газа
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
По его словам, переговоры по газу идут на уровне компаний "Газпром", "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор ГТС Украины".
"Сейчас они обсуждают на корпоративном уровне те вопросы, которые на повестке дня", - сообщил Новак.
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не намерена прекращать транзит газа через Украину.
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