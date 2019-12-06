"Нафтогаз" и "Газпром" ведут переговоры в Вене, - росСМИ

6 декабря, 2019, 18:10

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Украина и Россия проводят в Вене переговоры по транзиту газа

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По его словам, переговоры по газу идут на уровне компаний "Газпром", "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор ГТС Украины".

"Сейчас они обсуждают на корпоративном уровне те вопросы, которые на повестке дня", - сообщил Новак.