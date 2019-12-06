Запуск "Северного потока-2" не означает прекращения транзита газа через Украину, - Путин

6 декабря, 2019, 15:40

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не намерена прекращать транзит газа через Украину

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я еще раз хочу подчеркнуть: это (" Северный поток-2 "- ред.) чисто коммерческий проект. Правительство фактически не принимает в нем участия. И так, чтобы не было никаких толкований, много раз об этом говорил, еще раз хочу об этом сказать: это вовсе не означает, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины", - сказал он.

Путин добавил: "Вопрос - не в территории, вопрос - в экономической целесообразности".

Президент России рассчитывает, что стороны на переговорах с Украиной по газу в Вене найдут приемлемые решения.

"Мы сейчас, как вы знаете, ведем переговоры с нашими украинскими партнерами, они происходят в Вене. Я так вижу, что с обеих сторон там звучат запросные позиции, прямо скажу, довольно трудно реализуемые, но надеюсь, что все-таки участники этих переговоров, а это прежде всего хозяйствующие субъекты с обеих сторон, найдут приемлемые для них решения", - сказал Путин.