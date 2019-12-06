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Espreso.tvСпорт"Черноморец" погнал десять футболистов

"Черноморец" погнал десять футболистов


фото: odessa.online
Главный тренер одесского "Черноморца" Остап Маркевич решил прекратить сотрудничество с десятью футболистами

Сообщает Odessa Online .

В одесском "Черноморце" продолжается "чистка" состава. Сегодня, 6 декабря, украинский клуб покинул 27-летний защитник Дмитрий Рыжук.

Игрок стал десятым футболистом, с которым не будет продолжено сотрудничество команды Остапа Маркевича. Также "Черноморец" расстался с Дмитрием Безотосным, Владимиром Ковалем, Максимом Войтиховским, Василием Павловым, Денисом Васильевым, Александром Голиковым, Александром Ковпаком, Олегом Остапенко и Андреем Ткачуком.

После 19-го тура украинской первой лиги одесский "Черноморец" занимает 10-е место, в активе 22 очка, и отстает от лидеров чемпионата на 15 пунктов.

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