Известный украинский клуб сыграл вничью с европейской сборной
2 октября, 2019, 19:32
Одесский "Черноморец" провел товарищеский матч против сборной клубов Молдовы, который завершился со счетом 1:1
Об этом сообщает Еспресо.TV .
2 октября, в столице Молдовы, Кишиневе состоялся спарринг между одесским "Черноморцем" и сборной клубов чемпионата Молдовы. Команды сильнейшего не выявили, счет - 1:1.
За украинский клуб, на 49-й минуте спарринга, отличился экс-игрок киевского "Динамо" Владимир Коваль.
В этом году "Черноморец" выступает в Первой лиге чемпионата Украины, и после 11 туров занимает 9 место, имея в активе 13 очков.
Товарищеский матч
2 октября, Кишинев, стадион "Зимбру"
Сборная клубов Молдовы - "Черноморец" 1:1
Голы: Сидоренко, 62 - Коваль, 49
Читайте также
-
30 сентября, 2019 Виталий Портников: Президент - хранитель памяти
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
Читайте также
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке