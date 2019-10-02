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Espreso.tvСпортИзвестный украинский клуб сыграл вничью с европейской сборной

Известный украинский клуб сыграл вничью с европейской сборной


фото: chernomorets.odessa.
Одесский "Черноморец" провел товарищеский матч против сборной клубов Молдовы, который завершился со счетом 1:1

Об этом сообщает Еспресо.TV .

2 октября, в столице Молдовы, Кишиневе состоялся спарринг между одесским "Черноморцем" и сборной клубов чемпионата Молдовы. Команды сильнейшего не выявили, счет - 1:1.

За украинский клуб, на 49-й минуте спарринга, отличился экс-игрок киевского "Динамо" Владимир Коваль.

В этом году "Черноморец" выступает в Первой лиге чемпионата Украины, и после 11 туров занимает 9 место, имея в активе 13 очков.

Товарищеский матч

2 октября, Кишинев, стадион "Зимбру"

Сборная клубов Молдовы - "Черноморец" 1:1

Голы: Сидоренко, 62 - Коваль, 49

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