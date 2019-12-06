 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПравительство создало комиссию для расследования причин пожара в Одессе

Правительство создало комиссию для расследования причин пожара в Одессе


фото: dsns.gov.ua
На внеочередном заседании правительства 6 декабря создали комиссию по расследованию причин пожара в Одессе

Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает Правительственный портал.

Премьер посочувствовал всем родственникам и близким погибших в пожаре и поручил расследовать инцидент.

"Пожары в Одессе стали не чрезвычайными ситуациями, а систематическими случаями, которые уносят жизни людей. Мы должны установить причину, почему так сложилось. Все виновные будут наказаны по всей строгости закона, несмотря на их должности или статус", - заявил глава Кабинета министров.

Комиссия должна установить причины пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. О результатах расследования Комиссия должна доложить Правительству до 20 декабря 2019 года.

В состав комиссии вошли: первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, министр образования и науки Анна Новосад, министр развития и экономики Тимофей Милованов, министр развития общин Алена Бабак, министр здравоохранения Звездная Скалецкая, министр социальной политики Юлия Соколовская, глава ГСЧС Николай Чечеткин, глава Нацполиции Игорь Клименко и представители Одесской облгосадминистрации.

Также Гончарук поручил ГСЧС провести внеочередные проверки состояния противопожарной безопасности в объектах повышенного риска, где постоянно находится большое количество людей.

  • Напомним , 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар, в результате пожара погибли 2 человека, 30 человек были госпитализированы и судьба 14 человек остается неизвестной.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 декабря, 2019 пятница

больше новостей

6 декабря, 2019 пятница

5 декабря, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать