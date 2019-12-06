Правительство создало комиссию для расследования причин пожара в Одессе

6 декабря, 2019, 12:12

На внеочередном заседании правительства 6 декабря создали комиссию по расследованию причин пожара в Одессе

Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает Правительственный портал.



Премьер посочувствовал всем родственникам и близким погибших в пожаре и поручил расследовать инцидент.



"Пожары в Одессе стали не чрезвычайными ситуациями, а систематическими случаями, которые уносят жизни людей. Мы должны установить причину, почему так сложилось. Все виновные будут наказаны по всей строгости закона, несмотря на их должности или статус", - заявил глава Кабинета министров.



Комиссия должна установить причины пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. О результатах расследования Комиссия должна доложить Правительству до 20 декабря 2019 года.



В состав комиссии вошли: первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, министр образования и науки Анна Новосад, министр развития и экономики Тимофей Милованов, министр развития общин Алена Бабак, министр здравоохранения Звездная Скалецкая, министр социальной политики Юлия Соколовская, глава ГСЧС Николай Чечеткин, глава Нацполиции Игорь Клименко и представители Одесской облгосадминистрации.



Также Гончарук поручил ГСЧС провести внеочередные проверки состояния противопожарной безопасности в объектах повышенного риска, где постоянно находится большое количество людей.