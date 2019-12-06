Правительство создало комиссию для расследования причин пожара в Одессе
Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает Правительственный портал.
Премьер посочувствовал всем родственникам и близким погибших в пожаре и поручил расследовать инцидент.
"Пожары в Одессе стали не чрезвычайными ситуациями, а систематическими случаями, которые уносят жизни людей. Мы должны установить причину, почему так сложилось. Все виновные будут наказаны по всей строгости закона, несмотря на их должности или статус", - заявил глава Кабинета министров.
Комиссия должна установить причины пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. О результатах расследования Комиссия должна доложить Правительству до 20 декабря 2019 года.
В состав комиссии вошли: первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, министр образования и науки Анна Новосад, министр развития и экономики Тимофей Милованов, министр развития общин Алена Бабак, министр здравоохранения Звездная Скалецкая, министр социальной политики Юлия Соколовская, глава ГСЧС Николай Чечеткин, глава Нацполиции Игорь Клименко и представители Одесской облгосадминистрации.
Также Гончарук поручил ГСЧС провести внеочередные проверки состояния противопожарной безопасности в объектах повышенного риска, где постоянно находится большое количество людей.
- Напомним , 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар, в результате пожара погибли 2 человека, 30 человек были госпитализированы и судьба 14 человек остается неизвестной.
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