На месте пожара в Одессе спасатели ищут людей, пропавших без вести
6 декабря, 2019, 08:40
В Одессе из-за масштабного пожара в колледже третий день продолжаются поисково-спасательные работы
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По состоянию на 7:00 6 декабря продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром. Основные усилия подразделений ГСЧС направлены на поиск людей и разборку конструкций.
Всего с начала разборки завала вывезено 60 куб. м строительных конструкций. Кроме того, осуществляется откачка воды из подвальных помещений здания колледжа. Всего откачано 80 куб. м воды.
Всего к работам привлечено 47 единиц техники, 275 человек личного состава и 3 поисковые собаки.
В результате пожара погибли 2 человека, 30 человек были госпитализированы и судьба 14 человек остается неизвестной.
- Напомним, 4 декабря в Одессе загорелось помещение колледжа по ул. Троицкой, 25.
- Полиция открыла производство по статье о нарушении правил безопасности.
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