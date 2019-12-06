На месте пожара в Одессе спасатели ищут людей, пропавших без вести

6 декабря, 2019, 08:40

В Одессе из-за масштабного пожара в колледже третий день продолжаются поисково-спасательные работы

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 7:00 6 декабря продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром. Основные усилия подразделений ГСЧС направлены на поиск людей и разборку конструкций.

Всего с начала разборки завала вывезено 60 куб. м строительных конструкций. Кроме того, осуществляется откачка воды из подвальных помещений здания колледжа. Всего откачано 80 куб. м воды.

Всего к работам привлечено 47 единиц техники, 275 человек личного состава и 3 поисковые собаки.

В результате пожара погибли 2 человека, 30 человек были госпитализированы и судьба 14 человек остается неизвестной.