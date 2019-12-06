Официальный курс: доллар еще больше упал
6 декабря, 2019, 10:00
Национальный банк вновь ужесточил официальный курс гривни: 6 декабре нацвалюта "отбила" у американской валюты еще 6 копеек - до 23,87 гривни за доллар
Об этом говорится в данных регулятора.
Сутками ранее официальный курс доллара был 23,93 гривни с доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,48 (на 5 декабря - 26,51 гривни).
Напомним, 5 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,82 - 23,85 гривни за доллар.
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