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Espreso.tvОбществоОфициальный курс: доллар еще больше упал

Официальный курс: доллар еще больше упал

Национальный банк вновь ужесточил официальный курс гривни: 6 декабре нацвалюта "отбила" у американской валюты еще 6 копеек - до 23,87 гривни за доллар

Об этом говорится в данных регулятора.

Сутками ранее официальный курс доллара был 23,93 гривни с доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,48 (на 5 декабря - 26,51 гривни).

Напомним, 5 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,82 - 23,85 гривни за доллар.

 

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