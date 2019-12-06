Новое "Украинское правописание" вышло печатной книгой

6 декабря, 2019, 17:00

Издательство "Наукова думка" выпустило официальную печатную версию "Украинского правописания" в редакции 2019 года

Об этом сообщает Институт языкознания им. Потебни НАН Украины в Facebook .

Новая редакция подает уточненные и дополненные правила написания общих и имен украинского и иностранного происхождения, детализированные правила употребления знаков препинания. Во всех разделах обновлен иллюстративный материал.

"Новая редакция, которую подготовила Украинская национальная комиссия по вопросам правописания, одобрена постановлением Кабинета министров Украины от 22.05.2019 года № 437 "Вопросы украинского правописания". Напечатать авторизованное издание "Украинского правописания" уполномочила издательство "Наукова думка" своим решением Комиссия по правописанию" , - говорится в сообщении.