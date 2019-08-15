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Espreso.tvОбществоУкраинское правописание: новые нормы не будут включать в ВНО в течение 5 лет

Украинское правописание: новые нормы не будут включать в ВНО в течение 5 лет

Следующие пять лет в заданиях теста ВНО по украинскому языку и литературе не будут проверяться новые нормы украинского правописания

Об этом на пресс-конференции сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко, передает Укринформ.

"В связи со вступлением в силу нового украинского правописания, согласно распоряжению МОН, в течение ближайших 5 лет новые нормы украинского правописания, пока они не станут сложившейся практикой в учебных заведениях среднего образования, проверяться в тесте по украинскому языку и литературе не будут. То есть, не будет задач, в которых будет проверяться правильность написания проект - проєкт, кафедра - катедра, аудиторія - авдиторія и т.д.", - сказал Бойко.

В то же время, если выпускник при выполнении задания теста по собственной инициативе будет пользоваться новым правописанием, это не будет считаться ошибкой.

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