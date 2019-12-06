Мустафа Найем: в Укрборонпрома украли два здания завода "Маяк"
Об этом он написал в Facebook.
"Вчера мы узнали, что за месяц до нашего прихода у Концерна украли два здания. Буквально. Внесли изменения в реестре и переписали на частные структуры", - написал Найем.
Речь идет о двух зданиях завода "Маяк", одно из которых бывший заместитель директора завода Юрий Лошаков пытался продать по цене в четыре раза ниже оценочной. В рамках дела произошло задержание при попытке получить взятку в $ 2 млн. В настоящее время все имущество "Маяка" арестовано судом.
"Вчера мы получили выписку из реестра на это же здание, и оказалось, что пока СБУ задерживала шулеров, в систему были внесены изменения. Теперь здание принадлежит не заводу, а некоему ООО "ГЕУЛЛА". Акт передачи квадратных метров подписал тот самый Юрий Лошаков" , - добавил Найем.
Найем рассказал, что речь идет о земле и цехе по адресу С. Бандеры 20А, оценочная стоимость которых составляет около 160 млн грн, по экспертизе 2018-м - $ 7 млн. Он заявил, что в круг его обязанностей не входит управление активами, однако мошенники не получат ни одного квадратного метра в этом здании.
"Мы вернем его заводу, а все причастные к схеме станут фигурантами уголовных производств и могут рассчитывать на несколько квадратных метров неподалеку от Концерна, в Лукьяновском СИЗО", - подытожил Найем.
- Руководство завода "Маяк" умышленно не выплачивало работникам заработную плату 10 месяцев. Задолженность составила более 11 млн грн.
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