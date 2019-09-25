Работникам завода-изготовителя минометов "Молот" 10 месяцев умышленно не выплачивали зарплату, - суд
Об этом говорится в постановлении Оболонского суда Киева.
"Руководитель ОАО "Завод "Маяк", будучи должностным лицом, в нарушение требований законодательства, умышленно безосновательно не обеспечил выплату заработной платы и погашения задолженности по ней работникам ПАО "Завод "Маяк", которая образовалась за период с 01.12.2017 по 25.09.2018 г., зная о наличии такой задолженности и имея денежные средства на счетах предприятия и реальную возможность ее погасить. Деяния предварительно квалифицированы по ч. 1 ст. 175 Уголовного кодекса Украины (безосновательная невыплата заработной платы, стипендии, пенсии или другой уставленной законом выплаты гражданам более чем за один месяц, совершенная умышленно руководителем предприятия, учреждения или организации независимо от формы собственности, - ред.)", - говорится в постановлении.
По версии следствия, руководители делали это умышленно, потому что в то время на счетах предприятия были деньги от госзаказа по изготовлению вооружения и сдачи в аренду помещений.
В этот период руководителями завода были Александр Перегудов, Максим Адамович и Владимир Гаврилов.
Работники организовывали акции протеста с требованием выплатить средства, а также подавали иск в суд.
Завод входит в госконцерн "Укроборонпром". На нем модернизируют бронетехнику, производят снайперское и стрелковое оружие. В частности, по заказу Минобороны завод производит для ВСУ минометы "Молот".
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