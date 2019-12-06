Международные резервы Украины выросли на $ 500 млн всего за месяц
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Отмечается, что увеличение объема международных резервов обусловлено прежде всего сохранением благоприятной сиnуации на валютном рынке.
"Несмотря на существенное замедление притока иностранного капитала в государственные облигации по сравнению с предыдущими месяцами, предложение валюты на рынке оставалось значительно большим, чем спрос, за счет существенных продаж валюты экспортерами.
Это позволило Национальному банку пополнить международные резервы на $ 897, 8 млн (чистая покупка) ", - говорится в сообщении.
В НБУ сообщили, что на обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте направили $ 644, 7 млн (в эквиваленте). Эти расходы частично покрыли новыми валютными заимствованиями правительства.
Из-за изменения курса валют резервы уменьшились на $ 29,6 млн.
"Такой объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - подчеркнули в Нацбанке.
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Напомним, Совет Национального банка Украины признал неэффективной деятельность правления регулятора в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году.
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