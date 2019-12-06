Международные резервы Украины выросли на $ 500 млн всего за месяц

6 декабря, 2019, 15:08

По состоянию на 1 декабря 2019 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $ 21,9 млрд

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Отмечается, что увеличение объема международных резервов обусловлено прежде всего сохранением благоприятной сиnуации на валютном рынке.

"Несмотря на существенное замедление притока иностранного капитала в государственные облигации по сравнению с предыдущими месяцами, предложение валюты на рынке оставалось значительно большим, чем спрос, за счет существенных продаж валюты экспортерами.

Это позволило Национальному банку пополнить международные резервы на $ 897, 8 млн (чистая покупка) ", - говорится в сообщении.

В НБУ сообщили, что на обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте направили $ 644, 7 млн (в эквиваленте). Эти расходы частично покрыли новыми валютными заимствованиями правительства.

Из-за изменения курса валют резервы уменьшились на $ 29,6 млн.

"Такой объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - подчеркнули в Нацбанке.