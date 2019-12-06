Крымскому политзаключенному Приходько продлили арест до февраля
6 декабря, 2019, 15:21
Суд в аннексированном Крыму продлил на два месяца арест украинского активиста Олега Приходько
Об этом сообщают Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Назима Шеихмамбетова.
Судья оккупационного Киевского районного суда Симферополя Елена Холодная продлила арест Приходько до 10 февраля 2020 года.
Заседание прошло в закрытом режиме, на процесс не пустили даже родных Приходько.
- Российская служба по финансовому мониторингу внесла крымчанина Олега Приходько в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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