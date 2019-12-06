Гончарук рассказал о запуске службы спасения
Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в интервью РБК-Украина.
По его словам, важнейший проект, который координирует МВД - создание службы спасения 112.
"Это телефон спасения, координация пяти ведомств: скорая помощь, ГСЧС, пожарные, полиция и служба газа. Мы хотим в следующем году спасти максимальное количество людей", - отметил Гончарук.
Он также подчеркнул, что много погибает людей от несчастных случаев.
"Кто-то не доезжает до больницы, до кого-то не доезжает скорая, кого-то доводят в больницу, а там не могут оказать адекватную помощь. Одна из главных целей нашего правительства в следующем году - спасти максимальное количество жизней или здоровых людей, в том смысле, что после неадекватно оказываемой помощи многие остаются с инвалидностью ", - добавил Гончарук.
Премьер отметил, что пилотный проект службы спасения уже работает в Белой Церкви, а в январе планируется запуск в Киевской области и далее по всей Украине.
- Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что по результатам четырех месяцев работы правительства нет оснований для отставок.
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