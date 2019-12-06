Гончарук рассказал о запуске службы спасения

6 декабря, 2019, 17:52

В 2020 году в Украине планируется запуск единой службы спасения 112

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в интервью РБК-Украина.

По его словам, важнейший проект, который координирует МВД - создание службы спасения 112.

"Это телефон спасения, координация пяти ведомств: скорая помощь, ГСЧС, пожарные, полиция и служба газа. Мы хотим в следующем году спасти максимальное количество людей", - отметил Гончарук.

Он также подчеркнул, что много погибает людей от несчастных случаев.

"Кто-то не доезжает до больницы, до кого-то не доезжает скорая, кого-то доводят в больницу, а там не могут оказать адекватную помощь. Одна из главных целей нашего правительства в следующем году - спасти максимальное количество жизней или здоровых людей, в том смысле, что после неадекватно оказываемой помощи многие остаются с инвалидностью ", - добавил Гончарук.

Премьер отметил, что пилотный проект службы спасения уже работает в Белой Церкви, а в январе планируется запуск в Киевской области и далее по всей Украине.