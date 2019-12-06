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Espreso.tvОбществоДеятельность министерств нужно оценивать минимум за полгода работы, - Гончарук

Деятельность министерств нужно оценивать минимум за полгода работы, - Гончарук


фото: kmu.gov.ua
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что по результатам четырех месяцев работы правительства нет оснований для отставок

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, для отставок в правительстве нет оснований.

"Деятельность каждого из министерств нужно оценивать за адекватный период, по моему мнению, это минимум полгода", - отметил Гончарук.

Он также добавил, почти каждого из министров его правительства "атакует какая-то группа, интересы которой затрагивает его деятельности".

 

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