Деятельность министерств нужно оценивать минимум за полгода работы, - Гончарук

6 декабря, 2019, 16:41

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что по результатам четырех месяцев работы правительства нет оснований для отставок

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, для отставок в правительстве нет оснований.

"Деятельность каждого из министерств нужно оценивать за адекватный период, по моему мнению, это минимум полгода", - отметил Гончарук.

Он также добавил, почти каждого из министров его правительства "атакует какая-то группа, интересы которой затрагивает его деятельности".