Деятельность министерств нужно оценивать минимум за полгода работы, - Гончарук
6 декабря, 2019, 16:41
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что по результатам четырех месяцев работы правительства нет оснований для отставок
Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.
По его словам, для отставок в правительстве нет оснований.
"Деятельность каждого из министерств нужно оценивать за адекватный период, по моему мнению, это минимум полгода", - отметил Гончарук.
Он также добавил, почти каждого из министров его правительства "атакует какая-то группа, интересы которой затрагивает его деятельности".
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