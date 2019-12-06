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Espreso.tvОбществоДжулиани обвинил экс-посла Йованович в злоупотреблении финпомощи Украине

Джулиани обвинил экс-посла Йованович в злоупотреблении финпомощи Украине

Адвокат президента США Руди Джулиани заявил, что большая часть из $ 5,3 млрд, выделенных США для помощи Украине, была передана неправительственным организациям, которые пользовались поддержкой посольства США в Украине

Об этом Джулиани написал в Twitter.

"В то время послом была Йованович, свидетель по "охоте на ведьм". Это посольство приказало полиции не проводить расследование", - написал Джулиани, указывая на бывшего посла в Киеве Мари Йованович.

Джулиани также написал, что бывший президент США Барак Обама по Конституции обязан был запрашивать расследования случаев коррупции в странах, которым США предоставляют средства.

"Для демократов стало огромным шоком, что Дональд Трамп попросил провести расследование нарушений законов США и злоупотребления трудно заработанных налогоплательщиками долларов. Это называется его юридическим обязательствам по статье 2, ч. 3 Конституции США, которое игнорировалось Обамой", - написал он .

Напомним, на этой неделе Джулиани прилетал в Киев и встретился с экс-прокурорами Юрием Луценко, Виктор Шокин и Константином Куликом якобы в рамках создания документального сериала.

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