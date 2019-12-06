Джулиани обвинил экс-посла Йованович в злоупотреблении финпомощи Украине

6 декабря, 2019, 18:17

Адвокат президента США Руди Джулиани заявил, что большая часть из $ 5,3 млрд, выделенных США для помощи Украине, была передана неправительственным организациям, которые пользовались поддержкой посольства США в Украине

Об этом Джулиани написал в Twitter.

"В то время послом была Йованович, свидетель по "охоте на ведьм". Это посольство приказало полиции не проводить расследование", - написал Джулиани, указывая на бывшего посла в Киеве Мари Йованович.

Джулиани также написал, что бывший президент США Барак Обама по Конституции обязан был запрашивать расследования случаев коррупции в странах, которым США предоставляют средства.

"Для демократов стало огромным шоком, что Дональд Трамп попросил провести расследование нарушений законов США и злоупотребления трудно заработанных налогоплательщиками долларов. Это называется его юридическим обязательствам по статье 2, ч. 3 Конституции США, которое игнорировалось Обамой", - написал он .

Shocking disclosure:



Much of the $ 5.3B in US Aid Ukraine reported as misused was given to the embassy's favored NGO's.



At the time Yovanovitch, witness for the Witchunt, was the Amb. That embassy directed the police not to investigate.



Wonder why Obama forgot Art. 2, Sec. 3. - Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) December 6, 2019

Напомним, на этой неделе Джулиани прилетал в Киев и встретился с экс-прокурорами Юрием Луценко, Виктор Шокин и Константином Куликом якобы в рамках создания документального сериала.