Дела Майдана: в НАБУ передали 20 производств
6 декабря, 2019, 20:18
Генеральная прокуратура Украины фактически передала в Национальное антикоррупционное бюро Украины 20 дел по событиям во время Революции Достоинства
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
"На сегодняшний день в соответствии с принятыми процессуальными решениями фактически передали по подследственности в Национальное антикоррупционное бюро Украины 20 уголовных производств. Процесс передачи производств продолжается", - говорится в сообщении.
Комиссия провела инвентаризацию досудебного расследования общим объемом 3400 томов. При этом фактов несоответствий по материалам не установлено.
В то же время также идет формирование и подготовка к передаче материалов досудебного расследования в наиболее объемных уголовных производствах, подследственных ГБР и НАБУ.
- Временно исполняющим обязанности начальника отдела ГБР по делам Майдана стал бывший полицейский из Луганской области Павел Никульников.
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