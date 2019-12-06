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Espreso.tvОбществоДела Майдана: в НАБУ передали 20 производств

Дела Майдана: в НАБУ передали 20 производств

Генеральная прокуратура Украины фактически передала в Национальное антикоррупционное бюро Украины 20 дел по событиям во время Революции Достоинства

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"На сегодняшний день в соответствии с принятыми процессуальными решениями фактически передали по подследственности в Национальное антикоррупционное бюро Украины 20 уголовных производств. Процесс передачи производств продолжается", - говорится в сообщении.

Комиссия провела инвентаризацию досудебного расследования общим объемом 3400 томов. При этом фактов несоответствий по материалам не установлено.

В то же время также идет формирование и подготовка к передаче материалов досудебного расследования в наиболее объемных уголовных производствах, подследственных ГБР и НАБУ.

  • Временно исполняющим обязанности начальника отдела ГБР по делам Майдана стал бывший полицейский из Луганской области Павел Никульников.
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