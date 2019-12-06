Беларусь хочет покупать газ по внутрироссийским ценам
"Позиция наша - это цена ближайшего от нас региона России - Смоленская область, плюс расходы на транспортировку", - сказал премьер-министр Беларуси Сергей Румас журналистам в пятницу в Минске, сообщает Интерфакс.
Беларусь и Россия до сих пор не согласовали 16 вопросов дорожных карт по интеграции, сообщил Румас.
"Я вам так скажу, сейчас, готовясь к встрече (с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. - Ред.), я посчитал - у нас на сегодня осталось по всем дорожным картам 16 несогласованных вопросов", - сказал Румас журналистам.
Он отметил, что вопросы цены на газ и так называемого перетаможивания входят в круг несогласованных вопросов.
Сегодня же Александр Лукашенко назначил первого заместителя председателя КГБ Беларуси Игоря Сергиенко новым главой администрации.
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