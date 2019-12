Зеркаль требует опровержений от The New York Times

5 декабря, 2019, 09:23

Бывший заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль написала открытое письмо изданию NYT, где требует опровержений и перепечатки интервью из-за манипуляций вокруг скандала с Трампом

Об этом Елена Зеркаль написала в Facebook.

"Я была очень разочарована, когда узнала, что в интервью, которое я дала Эндрю Крамеру с The New York Times, меня цитировали вне контекста, поскольку большая часть моего интервью не показывает мою позицию точно. Следствием этого стали спекуляции в СМИ и добавления "масла в огонь", что не в интересах ни Украины, ни США. Высокие стандарты, которые я ожидаю от The New York Times, не были соблюдены в этом случае", - пишет дипломатка.

По ее словам, подача информации в интервью о том, что якобы правительство Украины преждевременно знало о замораживании военной помощи США, не соответствуют действительности. Зеркаль просит издание опубликовать корректное интервью и само открытое письмо.

Зеркаль утверждает также, что информация о том, что правительство Украины преждевременно знало о замораживании военной помощи США, не соответствуют действительности.

Более того, в интервью утверждается, что одной из причин оставления должности в министерстве стало несогласие с политикой украинских властей, что касается администрации Дональда Трампа, Зеркаль подчеркивает, что у украинской дипломатии есть консенсус о невмешательстве в американские дела.

Также в статье ложно описали цель визита дипломата в США: Зеркаль посещала Вашингтон из-за вопроса Северного потока-2 и санкций в отношении России, зато в издании перекрутили, заявив, что причина визита - импичмент Трампа.

"Автор сделала ряд весьма умозрительных заявлений, которые не нашли отражения в том, что мы на самом деле обсуждали", - сообщает Зеркаль.