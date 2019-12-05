Зеленский повезет на "нормандскую" встречу идею муниципальной стражи в ОРДЛО с представителями оккупантов в составе, - источник
Об этом Зеленский заявил на встрече с активистами, пострадавшими во время первого избиения "Беркутом" на Майдане, сообщил Еспресо.TV участник встречи Евгений Сердюк.
Президент отметил, что это является одной из имеющихся у его команды идей. При этом, по замыслу Зеленского, представителей "той стороны" должны набирать из числа тех, кто "не стрелял, не убивал" - не участвовал в боевых действиях.
Зеленский не уточнил, должны ли патрули такой "муниципальной стражи" состоять именно из трех человек - по одному от Украины, ОБСЕ и оккупантов, или идет речь только о пропорциональном распределении.
Кроме того, Зеленский заверил участников встречи в том, что не собирается идти на уступки президенту РФ Владимиру Путину во время встречи в Париже, отметив, что лучше приедет с саммита ни с чем, чем предаст интересі Украины.
Участники встречи, в свою очередь, подарили президенту ленты, которые носили участники Евромайдана, а также кусочек памятника Владимира Ленина, сброшенного с постамента в Киеве в начале Революции Достоинства.
- Напомним, 9 декабря в Париже должна состояться встреча в "нормандском" формате.
- Президент Владимир Зеленский допускает, что в рамках "нормандской" встречи будет обсуждаться вопрос о заключении нового контракта на транзит российского газа.
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