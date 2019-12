Зеленский попал на обложку Time

5 декабря, 2019, 16:45

Авторитетный американский журнал Time посвятил главную статью номера президенту Украины Владимиру Зеленскому и вынес его фото на обложку

Статья The Man in the Middle (рус. Человек посередине) опубликована в номере журнала, который выйдет 16 декабря.

"Украинский президент Владимир Зеленский оказался между Путиным и Трампом", - говорится в анонсе материала.