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Espreso.tvМирЗеленский попал на обложку Time

Зеленский попал на обложку Time

Авторитетный американский журнал Time посвятил главную статью номера президенту Украины Владимиру Зеленскому и вынес его фото на обложку

Статья The Man in the Middle (рус. Человек посередине) опубликована в номере журнала, который выйдет 16 декабря.

"Украинский президент Владимир Зеленский оказался между Путиным и Трампом", - говорится в анонсе материала.

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