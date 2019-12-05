Зеленский попал на обложку Time
5 декабря, 2019, 16:45
Авторитетный американский журнал Time посвятил главную статью номера президенту Украины Владимиру Зеленскому и вынес его фото на обложку
Статья The Man in the Middle (рус. Человек посередине) опубликована в номере журнала, который выйдет 16 декабря.
"Украинский президент Владимир Зеленский оказался между Путиным и Трампом", - говорится в анонсе материала.
Читайте также
-
-
-
29 ноября, 2019 Шахтеры или трусы? 5 книг, которые помогут определиться
-
2 декабря, 2019 Виталий Портников: Володин не угрожает, а предупреждает
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
Читайте также
-
-
29 ноября, 2019 Шахтеры или трусы? 5 книг, которые помогут определиться
-
2 декабря, 2019 Виталий Портников: Володин не угрожает, а предупреждает