Израиль заявил о поддержке Греции в противостоянии с Турцией
Об этом сообщает МИД Израиля.
Речь идет о меморандуме о взаимопонимании по поводу демаркации морских зон, подписанном Турцией и правительством Ливии. Греция считает, что Турция с помощью этого документа пытается лишить Крит, Родос и другие греческие острова прав на морские зоны.
"Израиль с беспокойством следит за последними шагами, сделанными Турцией в Средиземном море. Игнорирование обычного международного морского права может поставить под угрозу мир и стабильность в регионе", - заявили в министерстве, добавив, что "Израиль вновь заявляет о своей полной поддержке и солидарности с Грецией в ее морском судоходстве ".
Также отметим, что в ЕС призвали Турцию избегать действий, которые подрывают мирные отношения с соседями.
"Турция должна уважать международное право, а также добрососедские отношения с другими странами и избегать любых угроз или действий, которые могут нанести ущерб этим отношениям и мирному урегулированию споров, какими бы они ни были", - заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано.
Ранее сообщалось, что Турция блокирует план обороны НАТО на случай нападения РФ на Балтику и Польшу.
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