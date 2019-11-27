 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирТурция блокирует план обороны НАТО на случай нападения РФ на Балтию и Польшу, - Reuters

Турция блокирует план обороны НАТО на случай нападения РФ на Балтию и Польшу, - Reuters


фото: reuters
Турция отказывается поддержать план обороны НАТО для стран Балтии и Польши, требуя от Альянса признать курдские формирования на севере Сирии террористами

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники

По данным агентства, посол Турции в НАТО получил от Анкары четкие директивы не подписывать оборонительный план, занимать жесткую позицию на встречах и в частных беседах, требуя, чтобы Альянс официально признал курдские формирования террористами.

Анкара выдвинула свои требования еще до начала наступления на севере Сирии, однако, накануне саммита НАТО, который состоится в декабре, турецкий шантаж приобрел новую остроту.

Сейчас руководство НАТО добивается официального одобрения всеми 29 государствами-членами военного плана защиты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в случае нападения России. В Брюсселе надеялись, что план будет одобрен на саммите в Лондоне.

Без одобрения Турции задача Альянса по укреплению оборонных возможностей этих стран может намного осложниться.

"Турки берут в заложники восточных европейцев, блокируя принятие этого военного плана, требуя для себя уступок", - сказал агентству высокопоставленный дипломат на условиях анонимности.

Второй источник назвал поведение Турции "подрывным", поскольку НАТО пытается показать свое единство на фоне нарастающего североатлантического скептицизма Дональда Трампа и резких заявлений Эммануэля Макрона о "смерти мозга" Альянса.

Министерство обороны и МИД Турции отказались комментировать официальный запрос Reuters.

В свою очередь, представитель НАТО Оана Лунгеску в комментарии агентству заявила, что "в НАТО есть наработки по защите всех союзников, приверженность Альянса к обеспечению безопасности всех союзников остается неизменной"

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 ноября, 2019 среда

больше новостей

27 ноября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать