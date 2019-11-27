Турция блокирует план обороны НАТО на случай нападения РФ на Балтию и Польшу, - Reuters

27 ноября, 2019, 16:21

Турция отказывается поддержать план обороны НАТО для стран Балтии и Польши, требуя от Альянса признать курдские формирования на севере Сирии террористами

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники

По данным агентства, посол Турции в НАТО получил от Анкары четкие директивы не подписывать оборонительный план, занимать жесткую позицию на встречах и в частных беседах, требуя, чтобы Альянс официально признал курдские формирования террористами.

Анкара выдвинула свои требования еще до начала наступления на севере Сирии, однако, накануне саммита НАТО, который состоится в декабре, турецкий шантаж приобрел новую остроту.

Сейчас руководство НАТО добивается официального одобрения всеми 29 государствами-членами военного плана защиты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в случае нападения России. В Брюсселе надеялись, что план будет одобрен на саммите в Лондоне.

Без одобрения Турции задача Альянса по укреплению оборонных возможностей этих стран может намного осложниться.

"Турки берут в заложники восточных европейцев, блокируя принятие этого военного плана, требуя для себя уступок", - сказал агентству высокопоставленный дипломат на условиях анонимности.

Второй источник назвал поведение Турции "подрывным", поскольку НАТО пытается показать свое единство на фоне нарастающего североатлантического скептицизма Дональда Трампа и резких заявлений Эммануэля Макрона о "смерти мозга" Альянса.

Министерство обороны и МИД Турции отказались комментировать официальный запрос Reuters.

В свою очередь, представитель НАТО Оана Лунгеску в комментарии агентству заявила, что "в НАТО есть наработки по защите всех союзников, приверженность Альянса к обеспечению безопасности всех союзников остается неизменной"