В Конгрессе США объявили о подготовке обвинений против Трампа
Об этом сообщает CNN .
По словам Пелоси, Трамп злоупотреблял своей властью в качестве президента. Она поручила председателю судебной палаты Джерри Надлера приступить к импичменту.
"В Америке никто не стоит выше закона. Президент злоупотреблял своей властью ради собственной личной политической выгоды в ущерб нашей национальной безопасности. Сегодня я прошу нашего председателя приступить к импичменту", - сказала Пелоси.
Напомним, 3 декабря комитет по вопросам разведки Конгресса США одобрил доклад о результатах расследования в рамках импичмента Дональда Трампа. В докладе говорится, что Трамп злоупотреблял властью и осуществлял давление на Украину. После одобрения доклад был отправлен на рассмотрение в комитет по вопросам правосудия. После подготовки статей импичмента, данный вопрос будет вынесен на голосование Конгресса. \
Позже Трамп назвал составленный доклад по вопросу импичмента "посмешищем". По словам президента США, доклад не заслуживает внимания.
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