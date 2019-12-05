В Конгрессе США объявили о подготовке обвинений против Трампа

5 декабря, 2019, 17:34

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси поручила подготовить официальное обвинение в адрес президента Америки Дональда Трампа

Об этом сообщает CNN .

По словам Пелоси, Трамп злоупотреблял своей властью в качестве президента. Она поручила председателю судебной палаты Джерри Надлера приступить к импичменту.

"В Америке никто не стоит выше закона. Президент злоупотреблял своей властью ради собственной личной политической выгоды в ущерб нашей национальной безопасности. Сегодня я прошу нашего председателя приступить к импичменту", - сказала Пелоси.

Напомним, 3 декабря комитет по вопросам разведки Конгресса США одобрил доклад о результатах расследования в рамках импичмента Дональда Трампа. В докладе говорится, что Трамп злоупотреблял властью и осуществлял давление на Украину. После одобрения доклад был отправлен на рассмотрение в комитет по вопросам правосудия. После подготовки статей импичмента, данный вопрос будет вынесен на голосование Конгресса. \

Позже Трамп назвал составленный доклад по вопросу импичмента "посмешищем". По словам президента США, доклад не заслуживает внимания.