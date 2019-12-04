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Espreso.tvМирУ Трампа назвали отчет об импичменте "бредом блогера"

У Трампа назвали отчет об импичменте "бредом блогера"

Доклад Демократической партии в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа не содержит никаких доказательств виновности главы государства

Об этом заявила официальный представитель Белого дома Стефани Гришэм, сообщает Reuters.

По ее словам, демократы провели "односторонний фиктивный процесс", который не дал никаких доказательств неправомерных действий Трампа.

"Отчет Шиффа звучит, как бред блогера, который пытается что-то доказать, когда нет никаких доказательств", - добавила Гришэм.

Ранее представители демократической партии США в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса обнародовали отчет о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.

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