В апреле 2020 матч УПЛ впервые пройдет на сельском стадионе

5 декабря, 2019, 12:37

В апреле 2020 года завершится реконструкция стадиона коваливского "Колоса", который выступает в сильнейшем дивизионе чемпионате Украины по футболу

Об этом сообщает официальный сайт "Колоса".

Директор стадиона Виталий Лях рассказал, когда закончится работа над реконструкцией арены клуба.

"Административное здание построено, через неделю должны быть уже установлены окна. В ближайшее время начнутся внутренние работы и прокладка всех необходимых коммуникаций. Также уже сделан фундамент под мачты освещения, высота которых 35 м. Мы полностью идем по графику - в апреле новый стадион уже будет открытым ", - рассказал Лих.

После 16-го тура чемпионата Украины "Колос" идет на девятом месте в турнирной таблице и имеет в активе 17 очков. В следующем туре команда принимает "Днепр-1". В этом сезоне домашние матчи "Колос" проводит в Киеве на "Оболонь-Арене".