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Espreso.tvСпортУкраинский пловец Романчук вышел в финал чемпионата Европы

Украинский пловец Романчук вышел в финал чемпионата Европы


фото: Reuters
Украинский спортсмен Михаил Романчук гарантировал себе участие в финале чемпионата Европы по плаванию в Глазго

Об этом сообщает sport.ua.

В шотландском Глазго с 4 по 8 декабря проходит чемпионат Европы по плаванию на короткой воде. Украинский пловец Михаил Романчук оформил выход в финал на дистанции 1500 метров вольным стилем, показав второй результат среди всех заплывов.

Финальный заплыв состоится в пятницу, 6 декабря. Михаил Романчук является рекордсменом Кубка мира на дистанции 1500 метров вольным стилем.

 

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