Украинский пловец Романчук вышел в финал чемпионата Европы
5 декабря, 2019, 17:56
Украинский спортсмен Михаил Романчук гарантировал себе участие в финале чемпионата Европы по плаванию в Глазго
Об этом сообщает sport.ua.
В шотландском Глазго с 4 по 8 декабря проходит чемпионат Европы по плаванию на короткой воде. Украинский пловец Михаил Романчук оформил выход в финал на дистанции 1500 метров вольным стилем, показав второй результат среди всех заплывов.
Финальный заплыв состоится в пятницу, 6 декабря. Михаил Романчук является рекордсменом Кубка мира на дистанции 1500 метров вольным стилем.
- 8 ноября ук раинской пловец Михаил Романчук установил рекорд на седьмом этапе Кубка мира по плаванию.
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