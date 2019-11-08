Украинский пловец установил мировой рекорд
8 ноября, 2019, 19:11
Украинский пловец Михаил Романчук установил рекорд на седьмом этапе Кубка мира по плаванию
Об этом сообщает FINA в twitter.
В катарской Дохе проходит седьмой этап Кубка мира по плаванию, на котором Украину представляет 23-летний пловец Михаил Романчук.
Украинец проплыл 1,5 километра свободным стилем за 14:51.61, завоевав золотую медаль и установив рекорд Кубка мира. Серебро у чеха Яна Мики (14:58.30), бронзовая медаль досталась венгру Гергели Гюрте (14:59.88).
We have a new World Cup Record in the 1500m FREE by Mykhailo ROMANCHUK of Ukraine! # SWC19 pic.twitter.com/C5aGTSw6lF- FINA (@ fina1908) 8 ноября 2019 г.
Читайте также
-
4 ноября, 2019 Виталий Портников: Путин ждет срочной необходимости
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
Читайте также
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы