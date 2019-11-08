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Espreso.tvСпортУкраинский пловец установил мировой рекорд

Украинский пловец установил мировой рекорд


фото: noc-ukr.org
Украинский пловец Михаил Романчук установил рекорд на седьмом этапе Кубка мира по плаванию

Об этом сообщает FINA в twitter.

В катарской Дохе проходит седьмой этап Кубка мира по плаванию, на котором Украину представляет 23-летний пловец Михаил Романчук.
 
Украинец проплыл 1,5 километра свободным стилем за 14:51.61, завоевав золотую медаль и установив рекорд Кубка мира. Серебро у чеха Яна Мики (14:58.30), бронзовая медаль досталась венгру Гергели Гюрте (14:59.88).

 

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