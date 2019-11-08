Украинский пловец установил мировой рекорд

8 ноября, 2019, 19:11

Украинский пловец Михаил Романчук установил рекорд на седьмом этапе Кубка мира по плаванию

Об этом сообщает FINA в twitter.

В катарской Дохе проходит седьмой этап Кубка мира по плаванию, на котором Украину представляет 23-летний пловец Михаил Романчук.

Украинец проплыл 1,5 километра свободным стилем за 14:51.61, завоевав золотую медаль и установив рекорд Кубка мира. Серебро у чеха Яна Мики (14:58.30), бронзовая медаль досталась венгру Гергели Гюрте (14:59.88).