В Беларуси сократилось количество людей, которые хотят союза с Россией - опрос

4 декабря, 2019, 18:05

Количество белорусов, которые поддерживают создание союзного государства с Россией, сократилось в последние годы

Об этом говорится в опросе Института социологии Беларуси.

По данным социологического исследования 2019 года, 49,9% граждан Беларуси считают, что страна должна быть независимым государством и строить свои отношения с Россией на основе международных договоров (которые можно классифицировать как "партнерские отношения").

При этом 36,1% респондентов считают, что две страны должны взаимодействовать друг с другом по принципу равноправного союза с созданием наднациональных органов управления ("союзнические отношения").

Количество сторонников вхождения Беларуси в состав России в 2019 году составило лишь 7,7%.

Кроме этого, количество граждан, выступающих за полную независимость Беларуси, с 2003 года выросло на 14,9%, а сторонников равноправного союза с Россией снизилось на 13,3%.

Ранее в российских СМИ широко распространялась информация, что 9 из 10 граждан Беларуси хотят союза с Россией или вхождения страны в состав РФ.

"Резонанс, возникший на фоне дискуссий о создании Союзного государства Беларуси и РФ, был подогрет результатам исследования Московского государственного института международных отношений", - говорится в сообщении.

Согласно результатам этого опроса, большая часть белорусов (57,6%) высказалась за союзнические отношения между Беларусью и Россией, около трети (31,8%) - за партнерские (в сумме - почти 90%).

"Многими официальными и неофициальными изданиями это было воспринято в искаженном виде. Громкие заявления о том, что девять из десяти белорусов хотят союза с Россией (и уж тем более домыслы о включении Беларуси в состав Российской Федерации) не соответствуют не только опубликованным на сайте МГИМО результатами, но и данными социологических служб, имеющим аккредитацию и постоянно работающим на территории Беларуси ", - говорится в сообщении Института социологии Беларуси.

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