Промоутер верит в победное возвращение Кличко на ринг

5 декабря, 2019, 11:47

Немецкий промоутер Калле Зауэрланд заявил, что украинец Владимир Кличко способен успешно вернуться в большой бокс

Об этом сообщает sport.ua.

По мнению Зауэрланда, 43-летний Владимир Кличко, как спортсмен, идеальный пример для подражания, и он может успешно вернуться на ринг.

"Иногда физическая форма и боксерские навыки остаются у бойца в течение длительного времени, что мы видели на примере Бернарда Хопкинса. Иногда, как в случае с Роем Джонсом, они ухудшаются от боя к бою. Как спортсмен, Владимир Кличко - идеальный пример для подражания, и он точно может успешно вернуться на ринг. Это вне всякого сомнения ", - сказал Зауэрланд.