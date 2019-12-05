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Espreso.tvСпортПромоутер верит в победное возвращение Кличко на ринг

Промоутер верит в победное возвращение Кличко на ринг


фото: worldboxingnews.net
Немецкий промоутер Калле Зауэрланд заявил, что украинец Владимир Кличко способен успешно вернуться в большой бокс

Об этом сообщает sport.ua.

По мнению Зауэрланда, 43-летний Владимир Кличко, как спортсмен, идеальный пример для подражания, и он может успешно вернуться на ринг.

"Иногда физическая форма и боксерские навыки остаются у бойца в течение длительного времени, что мы видели на примере Бернарда Хопкинса. Иногда, как в случае с Роем Джонсом, они ухудшаются от боя к бою. Как спортсмен, Владимир Кличко - идеальный пример для подражания, и он точно может успешно вернуться на ринг. Это вне всякого сомнения ", - сказал Зауэрланд.

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