Промоутер верит в победное возвращение Кличко на ринг
5 декабря, 2019, 11:47
Немецкий промоутер Калле Зауэрланд заявил, что украинец Владимир Кличко способен успешно вернуться в большой бокс
Об этом сообщает sport.ua.
По мнению Зауэрланда, 43-летний Владимир Кличко, как спортсмен, идеальный пример для подражания, и он может успешно вернуться на ринг.
"Иногда физическая форма и боксерские навыки остаются у бойца в течение длительного времени, что мы видели на примере Бернарда Хопкинса. Иногда, как в случае с Роем Джонсом, они ухудшаются от боя к бою. Как спортсмен, Владимир Кличко - идеальный пример для подражания, и он точно может успешно вернуться на ринг. Это вне всякого сомнения ", - сказал Зауэрланд.
- Напомним, 31 октября Владимир Кличко заявил, что может вернуться на ринг, чтобы превзойти рекорд американца Джорджа Формана , который стал чемпионом мира в супертяжелом весе в 45 лет.
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