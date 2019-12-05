На еврейском кладбище во Франции расписали свастикой более сотни могил
5 декабря, 2019, 13:32
На еврейском кладбище в городе Вестгоффен под Страсбургом свастикой и антисемитскими граффити расписали 107 могил
Об этом сообщает CNN.
"Это угрожающий акт актом антисемитизма, за который злоумышленники будут наказаны", - заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, который и заметил свастику и граффити на могилах во время посещения кладбища.
В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что власть будет бороться с антисемитскими преступлениями.
"Антисемитизм - это преступление, и мы будем бороться с ним, в Вестгоффене и где угодно", - подчеркнул Макрона.
Недавно аналогичный акт вандализма был совершен в центре Киева, где памятник выдающемуся еврейскому писателю Шолом-Алейхему возле синагоги разрисовали свастиками.
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