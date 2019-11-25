В центре Киева памятник Шолом-Алейхему возле синагоги разрисовали свастиками
25 ноября, 2019, 09:43
В Киеве на улице Рогнединской неподалеку от синагоги Бродского неизвестные вандалы разрисовали красными свастиками памятник еврейскому писателю Шолом-Алейхему
Фото памятника обнародовал в Facebook журналист Владимир Кацман.
"Верующие синагоги Бродского, собравшись на утреннюю молитву, обнаружили на улице Рогнединской в центре Киева вот такие фашистские издевательства над памятником Шолом-Алейхему неподалеку в скверике", - написал Кацман.
Журналист призвал полицию как можно быстрее установить вандалов, ответственных за осквернение памятника.
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